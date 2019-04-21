"Интер" и "Рома" в сумасшедшем матче не выявили сильнейшего: видео

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Интер - Рома обзор матча и видео голов 20 апреля 2019 - чемпионат Италии
Интер – Рома: результат матча и видео голов / twitter.com/officialasroma

Миланский "Интер" и римская "Рома" не смогли выявить сильнейшего в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Команды расписали результативную ничью на "Джузеппе Меацца".

Интер – Рома 1:1
Голы: Перишич, 61 – Эль-Шаарави, 14

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Оба клуба ведут борьбу за самые высокие места в Серии А. Если "Интер" уверенно удерживает третью строчку, то "Рома" – пятая и может в следующем сезоне остаться без Лиги чемпионов. Чтобы улучшить свое положение "волкам" обязательно нужно было побеждать.

Первый опасный момент на старте матча возник у Коларова. Босниец получил передачу от Джеко и из-за пределов штрафной мощно пробил по воротам "Интера", но мяч пролетел мимо. Хозяева ответили не менее остро. Мартинес ударом головой замкнул навес с фланга. Миранте в сногсшибательном прыжке парировал "мертвый" удар.

Но первыми открыли счет именно игроки "Ромы". Эль-Шаарави здорово прорвался левым флангом, сместился в центр и мощно пробил. Ханданович не смог отразить удар – 0:1. Впоследствии "Интер" ответил несколькими острыми атаками. Сначала Асамоа совершил рейд к штрафной гостей и пробил. Мяч после рикошета от Фасио едва не залетел в ворота. Ударом головой замыкал навес Д'Амброзио, но мяч тоже полетел мимо.

После перерыва "Интеру" удалось отыграться. Д'Амброзио выполнил прекрасную передачу на Перишича, которую хорват замкнул мощным ударом головой. Через некоторое время миланцы могли выйти вперед, поскольку заработали опасный штрафной. Однако Перишич пробил выше. "Рома" ответила ударом Пеллегрини, но Ханданович забрал мяч, летевший в угол. Под занавес матча едва ли не последний момент упустил Мартинес. Весино отдал прекрасную передачу с фланга, однако нападающий пробил значительно выше ворот.

Таким образом, команды разошлись результативным миром. "Интер" после этой игры набрал 61 очко и далее удерживает третью строчку. "Рома" пока пятая, но может опуститься на шестое место, если свой матч выиграет "Аталанта".

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Рома ФК Интер
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