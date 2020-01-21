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"Интер" сыграет матч чемпионата Италии в специальных футболках по случаю китайского Нового года

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Футболисты "Интера" сыграют в футболках с иероглифами / twitter.com/Inter

26 січня італійський "Інтер" зіграє матч чемпіонату проти "Кальярі". На цей матч команда вийде у спеціальних футболках.

Китайский Новый годЧунь Цзе считается важнейшим праздником Китая и стран Восточной Азии. Несмотря на то, что весь мир уже живет в 2020 году, для азиатских стран год Белой Металлической Крысы еще не наступил. Официально Китайский Новый год наступит в субботу, 25 января. Празднование Китайского Нового года отмечается по специальному лунному календарю. Первый день праздника приходится на второе Новолуние (фаза Луны) после зимнего солнцестояния. Поэтому Новый 2020 год в Китае начнется 25 января, а завершится 30 января. Каждый год выпадают разные дни для празднования: от 12 января и до 19 февраля.

Больше об этом: Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника

Как говорится на сайте "Интера", команда матч против "Кальяри" сыграет в футболках с китайскими иероглифами. Футболка также была создана с логотипом, посвященным году крысы, и штампом традиционного восточного стиля со словом "Интер", написанным на китайском языке внутри.

По случаю китайского Нового года "Интер" снял видео с голкипером Хандановичем в главной роли. Он родился в год крысы по восточному календарю, который и будет в 2020 году. Поэтому в видео он принимает поздравления от партнеров по команде, пока пытается выпить чай.

Стоит отметить, что "Интер" – не первый клуб, который решил использовать иероглифы по случаю Китайского Нового года. Эта традиция давно существует в НБА. Особенно – в клубах "Голден Стэйт" и "Хьюстон". У первых – через большую китайскую диаспору в Сан-Франциско. А в "Хьюстоне" в свое время выступал китаец Яо Мин, и этот клуб был вторым по популярности в Китае. До скандала с твитом генменеджера команды Дэрила Мори.

Больше об этом: Твит менеджера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Интер
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