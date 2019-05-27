"Интер" в драматичном матче с двумя удалениями вырвал победу над "Эмполи" и попал в ЛЧ

В итальянской Серии А сыграли последний тур. Здесь определились две команды, которые сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона. А также клубы, которые будут представлять Италию в Лиге Европы.

Интер – Эмполи 2:1

Голы: Кейта, 51, Наингголан, 81 – Траоре, 76

Удаление: Кейта, 90+7 – Перуккини, 90+8

Нереализованный пенальти: Икарди, 61

Командам на стадионе "Джузеппе Меацца" пришлось переиграть почти десять минут во втором тайме. И напряжение у них не уменьшалось. "Интеру" надо было победить, чтобы сохранить себе место в топ-4. Оно гарантировало бы команде попадание в лигу чемпионов на следующий сезон. "Эмполи" надо было победить, чтобы обойти "Дженоа" и покинуть зону вылета.

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Но в первом тайме голов зрители не увидели. Хотя опасно пробивал Асамоа. Но и "Эмполи" ответил ударом Борини – спас Ханданович.

В настоящее время "Милан" уже выигрывал на выезде у "СПАЛ" и обходил своих принципиальных соперников в борьбе за четвертое место.

Выйти вперед "Интер" сумел в начале второго тайма. Кейта получил пас, обыграл нескольких соперников и нанес мощный удар в угол ворот. Драговски не сумел спасти свою команду. А уже через минуту "СПАЛ" сравнял счет в параллельном матче с "Миланом".

На пятьдесят восьмой минуте вратарь "Эмполи" сбил в своей штрафной Икарди. Арбитр назначил пенальти, но впоследствии пересмотрел повтор момента. Три минуты пришлось потратить на это, но пенальти таки был назначен. И Икарди не сумел переиграть Драговски с отметки.

Ситуация для "Интера" ухудшилась, когда на семьдесят шестой минуте "Эмполи" сравнял счет – Траоре в касание замкнул прострел Учана. К этому времени "Милан" уже снова был впереди – Кэсси с пенальти оформил дубль.

И на восемьдесят первом минуте "Интер" вышел вперед. После удара Весино мяч попал в штангу и отлетел к Наингголану, который в касание отправил его за линию ворот.

После этого "Эмполи" упустил возможность, когда мяч попал в перекладину ворот.

Конец матча отличился незасчитанным забитым голом и двумя удалениями. На 90+5 минуте "Эмполи" получил право на угловой, на подачу которого пошел и вратарь. Но "Интер" отразился и выходил в быструю атаку. Ворота были пустыми, и Брозович еще со своей половины поля отправил мяч за линию ворот. Но радость была преждевременной. Арбитр снова обратился к системе VAR. Он не только не засчитал гол, но и удалил Кейта с поля. Игрок "Интера" получил вторую желтую карточку за фол против вратаря, который бежал к своим воротам. Первую желтую карточку Кейта получил за слишком радостное празднование забитого гола.

"Интер" побеждает и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. "Эмполи" следующий сезон проведет в Серии B.