"Интер" вышел на дерби против "Милана" со специальными нашивками из-за коронавируса: фото

Итальянский "Интер" имеет много общего с Китаем из-за владельцев клуба. Поэтому на матч против "Милана" игроки команды вышли со специальными нашивками.

На футболках игроков "Интера" было написано китайскими иероглифами "Сегодня и всегда! Вместе как команда!". Таким образом "Интер" поддержал Китай и город Ухань из-за вспышки коронавируса.

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Рисунок "Интера" в поддержку Китая​ (фото: twitter.com/Inter)



Форма "Интера" на матче с "Миланом" с нашивкой (фото: twitter.com/Inter)

Что следует знать о вспышке коронавируса

По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 910 человек. Первый смертельный случай от коронавируса произошел 11 января. Общее количество инфицированных – 40 540 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 3 383 человека.

Впервые коронавирус 2019-nCoV подтвердили у украинца. 20-летний парень, у которого обнаружили болезнь, является членом экипажа судна "Diamond Princess", которое отправили на карантин у берегов Японии. Всего на борту находятся 3700 человек из 56 стран мира, среди которых 25 украинцев. Впоследствии зараженным оказался еще один украинец.

Вероятно, коронавирус имеет такой же источник происхождения, что и смертоносный вирус SARS-CoV, унесший жизни около 900 человек.

Стоит добавить, что это не первая акция, которую делает "Интер" с китайской тематикой. На матч чемпионата Италии против "Кальяри" команда вышла в футболках с иероглифами в честь китайского Нового года. Все потому, что президентом "Интера" является сын президента китайской компании Suning Group Стивен Чжан.