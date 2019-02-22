Интересно проверить свои силы на фоне такого соперника, – Суркис о матче "Челси" – "Динамо"

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"Динамо" сыграет против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы
"Динамо" сыграет против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы / ФК "Динамо"

Соперником киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы стал лондонский "Челси". Президент украинского клуба Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки и рассказал, что ждет от этого противостояния.

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"Я отреагировал на жеребьевку абсолютно спокойно. Нам попался очень именитый соперник, будет интересно посмотреть, на каком уровне мы находимся. Мы всегда стремимся играть в Лиге чемпионов, а "Челси" – как раз соперник такого уровня. Наша команда тоже прогрессирует. Не вижу ничего страшного в таком жребие. Очень важно в этом противостоянии сохранить интригу до ответного матча в Киеве. Тогда, думаю, у нас будут шансы пройти "Челси". Верю в ребят, думаю, команда тоже с оптимизмом восприняла эту жеребьевку. Повторюсь, интересно проверить свои силы на фоне такого соперника", – признался Игорь Суркис.

Стоит добавить, что "Динамо" недавно играло с "Челси". В 2015 году обе команды попали в одну группу Лиги чемпионов. Тогда первый матч в Киеве закончился со счетом 0:0, а на выезде динамовцы уступили 2:1. В этом матче защитник киевлян Драгович сначала забил в собственные ворота, а затем сравнял счет. Но в конце матча бывший игрок донецкого "Шахтера" Виллиан принес победу "Челси".

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Теги: Футбол Спорт Челси Динамо Лига Европы
Источник: 24 Канал
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