Иоганнес Бё уверенно выиграл спринт в Холменколлене, Пидручный – 29-й

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Иоганнес Бё
Иоганнес Бё / GETTY IMAGES

Норвежский биатлонист Иоханнес Тиннес Бё уверенно выиграл спринтерскую гонку в рамках 9-го этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене.

Хотя Иоганнес допустил один промах при стрельбе стоя, ему все равно удалось одержать победу. Норвежец опередил Лукаса Хофера, который финишировал вторым, почти на 32 секунды.

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Итальянец Хофер безупречно преодолел два огневых рубежа, но оказался не таким быстрым, как Бё и вынужден был довольствоваться второй позицией. Тройку призеров замкнул француз Кентен Фийон-Мае. Он проиграл Бё 35 секунд.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный не закрыл одну мишень. Это не позволило Дмитрию претендовать на высокие места и он занял двадцать девятую позицию – лучший результат среди украинцев. Два промаха помешали получить положительный результат Артему Приме, который демонстрировал хороший ход. В конце концов, Артем завершил спринт на сороковом месте.

Сергей Семенов настрелял аж три промаха – два на лежке и один на стойке. Поэтому Сергей не смог рассчитывать на приемлемый результат и завершил спринт на восемьдесят шестом месте. Виталий Труш последним из украинцев вышел на дистанцию. 22-летний биатлонист имел проблемы на первой стрельбе, где допустил аж три промаха. На стойке Виталий отработал не лучше и не смог улучшить положение. Труш замкнул сотню.

Отметим, что женскую спринтерскую гонку выиграла представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Украинки провалили спринт.

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Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона Дмитрий Пидручный Артем Прима Семен Семенченко
Источник: 24 Канал
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