Иоганнес Бё уверенно выиграл спринт в Эстерсунде, украинцы за пределами топ-30

В шведском Эстерсунде состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира. Уверенную победу отпраздновал титулованный Иоганнес Бё.

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса допустил только один промах на двух огневых рубежах и преодолел дистанцию ​​за 24 минуты и 18 секунд.

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Брат Иоганнеса – Тарьей Бё проиграл 19 секунд и финишировал на второй позиции. Тройку лучших замкнул россиянин Матвей Елисеев. Он отстрелялся на ноль и проиграл Бё-старшему меньше секунды.

Неудачной спринтерская гонка была для всех украинских спортсменов. Лучше дистанцию ​​преодолел Артем Прима. С двумя промахами на стойке Артем завершил гонку 35-м.

Все те же два промаха на стойке не позволили рассчитывать на положительный результат Руслану Ткаленко, который финишировал 46-м. Антон Дудченко тоже допустил два промаха и финишировал на 51-й строчке.

Лучше всех отстрелялся Тарас Лесюк, который допустил только один промах. Впрочем, скорость не позволила Лесюка претендовать на высокие позиции и он финишировал 53-м.

Провалил гонку лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, который пропустил субботнюю эстафету из-за травмы. Дмитрий с четырьмя промахами финишировал 64-м.



Результаты спринтерской гонки / скриншот