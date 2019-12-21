Иоганнес Бё в очередной раз уверенно победил в гонке преследования, Пидручный – в топ-20
Во французском Анси завершилась мужская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке одержал Йоханнес Тиннес Бё. Норвежец допустил один промах, но снова был быстр на лыжне.
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Вторым стал Кантен Фийон Майя. Француз был точен на всех огневых рубежах, однако на финише проиграл 22 секунды. Тройку сильнейших замкнул Ветлы Шостад Кристиансен. Норвежец промазал только один раз и отстал от победителя на одну минуту.
Лучший результат из украинцев показал Дмитрий Пидручный. Он допустил 5 промахов и финишировал 20-м. Кроме Пидручного, Украину в гонке представляли Артем Прима (27), Антон Дудченко (29) и Руслан Ткаленко (47).
Кубок мира в Анси. Мужская гонка преследования
1. Йоханнес Бё 30: 07.8
2. Кантен Фийон Майя +22.0
3. Ветлы Шостад Кристиансен +1:00.0
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20. Дмитрий Пидручный (0+1+2+2) +2:55.0
27. Артем Прима (0+0+1+2) +3:07.8
29. Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:15.6
47. Руслан Ткаленко (1+1+0+2) +4:25.3