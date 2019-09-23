Иран отменил 40-летний запрет женщинам посещать футбольные стадионы

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что власти Ирана решили снять запрет для женщин посещать футбольные стадионы, который был введен в 1979 году.

Он рассказал, ЩЛ обсуждал этот вопрос с иранскими властями, и она его заверила, что со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол, сообщает BBC.

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Первым матчем, который смогут посетить местные женщины, будет встреча между сборными Ирана и Камбоджи, которая состоится 10 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Перед визитом делегации ФИФА произошел инцидент с иранской болельщицей Сахар Ходаяри, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму.



Сахар Ходаяри

Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память девушки во всем мире. Ведущие правозащитные организации - Human Rights Watch, Amnesty International, а с ними и ФИФА требовали от Ирана снять запрет до 31 августа 2019 года.