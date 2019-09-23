Иран отменил 40-летний запрет женщинам посещать футбольные стадионы

6 Читати новину українською
Иран отменил 40-летний запрет женщинам посещать футбольные стадионы
/ Фото из открытых источников

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что власти Ирана решили снять запрет для женщин посещать футбольные стадионы, который был введен в 1979 году.

Он рассказал, ЩЛ обсуждал этот вопрос с иранскими властями, и она его заверила, что со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол, сообщает BBC.

Читайте также: "Реал" в тяжелом матче обыграл "Севилью" и вышел на второе место в Ла Лиге: видео

Первым матчем, который смогут посетить местные женщины, будет встреча между сборными Ирана и Камбоджи, которая состоится 10 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Перед визитом делегации ФИФА произошел инцидент с иранской болельщицей Сахар Ходаяри, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму.


Сахар Ходаяри

Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память девушки во всем мире. Ведущие правозащитные организации - Human Rights Watch, Amnesty International, а с ними и ФИФА требовали от Ирана снять запрет до 31 августа 2019 года.

blog_ava
"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск: кто ушел из проекта
22 сентября
570
Теги: Иран Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения: видео
22 сентября 21:49 Яремчук оформил дубль за "Гент" и спас команду от поражения: видео
53
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
22 сентября 21:36 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
173
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед": каким еще топ-клубам забивал украинец
22 сентября 18:54 Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед": каким еще топ-клубам забивал украинец
171
Украинский хоккеист забросил свою первую шайбу за канадский клуб: видео
22 сентября 17:33 Украинский хоккеист забросил свою первую шайбу за канадский клуб: видео
39
Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео
22 сентября 16:20 Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео
239
Новости
Больше новостей
Залиште відгук