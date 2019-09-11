Иранская болельщица умерла после самосожжения: ее арестовали за поход на стадион

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Сахар Ходияри умерла
Сахар Ходияри умерла

Иранская болельщица Сахар Ходаяри (Sahar Khodayari) умерла в больнице. Она осуществила акт самосожжения.

29-летнюю Сахар Ходаяри задержали в мае 2019 года, когда она пыталась пробраться на стадион, чтобы посмотреть игру своей любимой команды "Естегляль" из Тегерана. Для того, чтобы пройти на стадион, она оделась как мужчина. Ведь женщинам в Иране запрещено посещать стадионы с 1981 года. Единственный раз запрет был снят в 2018 году, когда женщинам на стадионе позволили смотреть матчи Чемпионата мира в России, где выступала сборная Ирана.

Ее дело стало известным, ведь многие иранцы заграницей следили за ходом событий. Они запустили хэштег bluegirl в ее поддержку (голубой – цвет команды "Естегляль"). Также на многих стадионах появились плакаты с требованием допустить женщин в Иране на стадионы.

Сначала Сахар Ходаяри отпустили под залог через три дня после задержания. Ее дело передали в суд. Но вынести приговор так и не успели – судья перенес заседание по семейным обстоятельствам. Но в зале суда женщина случайно услышала свой вероятный приговор – от шести месяцев до двух лет в колонии.

После этого Сахар Ходаяри вышла из здания суда и подожгла себя. Она попала в больницу. О ее смерти стало известно только 10 сентября.

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На это уже отреагировали ведущие правозащитные организации – Human Rights Watch, Amnesty International. А также в ФИФА. Организация требовала от Ирана снять этот запрет до 31 августа 2019 года. Но пока так ничего и не было сделано.

 

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Теги: Спорт Самоубийство Футбол Иран Новости Спорта
Источник: 24 канал
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