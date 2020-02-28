Иранская футболистка умерла от коронавируса

23-летняя Ильхам Шейхи стала первой футболисткой, которая умерла из-за заболевания новым коронавирусом. Футбольный мир из-за эпидемии вводит меры предосторожности.

Как сообщает CGTN, иранская футболистка Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной борьбы с заболеванием.

Читайте также: Английский "Ньюкасл" изменил свои традиции из-за эпидемии коронавируса

23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY — CGTN на русском (@cgtnrussian) February 28, 2020

Добавим, что ранее коронавирус всколыхнул футбольную Италию, в которой пришлось отменить некоторые матчи 25 тура Серии А и существенно ограничить присутствие прессы и болельщиков на стадионах. Первый случай коронавируса был обнаружен у итальянского футболиста Серии С.

В Иране от коронавируса умерли 34 человека и у 338 человек подтверждено инфицирование Covid-19.

Коронавирус Covid-19 начался с китайского города Ухань. Затем она распространилась по всей стране и перевернулась через ее границы. Коронаруссом в мире заразились более 82 тысяч человек. Из них только около 4 тысяч за пределами Китая. Среди них четверо украинцев, находившихся на круизном судне Diamond Princess. Под подозрением и Украинка, приехавшая в Италию.

По состоянию на 27 февраля от коронавируса умерли 2810 человек.

В Италии подтвержден случай заражения коронавирусом у одного из игроков.

В Италию из-за вспышки коронавируса перенесены футбольные матчи. Зрителей не будет, а тур серии А 29 февраля - 2 марта. Среди них есть принципиальное дерби "Ювентус" – "Интер".

Матч лиги Европы в Милане между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за мер предосторожности в стране. Сами игроки "Лудогорцы" прибыли в Италию в специальных масках.

Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" упали на 14%. Падение связано с распространением коронавируса в Италии. В целях безопасности "Ювентус" уже закрыл свой клубный музей и приостановил экскурсии по стадиону.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала