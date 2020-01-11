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Иранский футболист "Олимпика" не смог прилететь в Украину из-за авиакатастрофы с самолетом МАУ

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Шахаб Захеди / ФК "Олимпик"

10 января игроки "Олимпика" вышли из отпуска, а уже 14 января команда отправится на первый зимний сбор в Анталию. Правда, не все игроки прибыли в расположение донецкой команды.

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не смог прилететь в Украину перед выходом команды из отпуска, информирует Футбол NEWS.

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Причиной стало закрытие всех рейсов из Украины в Иран и обратно. Футболист присоединится к команде уже непосредственно в Турции.

Это произошло из-за авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ возле Тегерана, столицы Ирана. Погибли все, кто был на борту – 176 человек.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

  • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
  • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
  • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
  • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
  • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

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сегодня
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Автор: Висент Луис
Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Футбол Новости Спорта Спорт ФК Олимпик
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