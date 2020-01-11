Иранский футболист "Олимпика" не смог прилететь в Украину из-за авиакатастрофы с самолетом МАУ

10 января игроки "Олимпика" вышли из отпуска, а уже 14 января команда отправится на первый зимний сбор в Анталию. Правда, не все игроки прибыли в расположение донецкой команды.

Иранский нападающий "Олимпика" Шахаб Захеди не смог прилететь в Украину перед выходом команды из отпуска, информирует Футбол NEWS.

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Причиной стало закрытие всех рейсов из Украины в Иран и обратно. Футболист присоединится к команде уже непосредственно в Турции.

Это произошло из-за авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ возле Тегерана, столицы Ирана. Погибли все, кто был на борту – 176 человек.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / карта 24 канала