Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса и показала новый вид соблазнительного стриптиза: видео

Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, которая недавно переболела коронавирусом, продолжает радовать фанатов в Instagram эпатажными видео.

На этот раз Ирина продемонстрировала поклонникам необычный стриптиз.

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Девушка направила камеру на свою тень и начала раздеваться. В описании ролика Морозюк подробно расписала, как следит за своей фигурой.

Стриптиз от Ирины Морозюк: смотрите видео

Чем известна Ирина Морозюк?

Кроме того, что Ирина – жена бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design.

Также Ирина – президент украинского футбольного клуба "Лион".

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