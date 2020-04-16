Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса и показала новый вид соблазнительного стриптиза: видео
Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, которая недавно переболела коронавирусом, продолжает радовать фанатов в Instagram эпатажными видео.
На этот раз Ирина продемонстрировала поклонникам необычный стриптиз.
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Девушка направила камеру на свою тень и начала раздеваться. В описании ролика Морозюк подробно расписала, как следит за своей фигурой.
Стриптиз от Ирины Морозюк: смотрите видео
Чем известна Ирина Морозюк?
Кроме того, что Ирина – жена бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design.
Также Ирина – президент украинского футбольного клуба "Лион".
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