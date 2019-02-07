Исчезновение Эмилиано Сала: спасатели достали тело из обломков самолета

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Эмилиано Сала
Эмилиано Сала / ФК "Нант"

Спасатели смогли вытащить тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета, которым летел аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на заявление Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

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Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, успешно извлечено,
– говорится в сообщении.

Обломки легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля. На следующий день среди обломков нашли тело.

Что случилось с Эмилиано Сала?
Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Известно, что перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.

23 января спасатели сделали первые находки – им удалось обнаружить обломки металла вблизи места возможной катастрофы, однако никаких следов людей не было.

24 января полиция официально прекратили операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

Вполне вероятно, что Сала и Ибботсон так и не выжили, правда в полиции назвали условия, при которых они могли остаться в живых.

Видео о трагедии с аргентинским футболистом Эмилиано Сала:

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Теги: Футбол Спорт Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
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