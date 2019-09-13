Испания лишь во втором овертайме победила Австралию и вышла в финал ЧМ по баскетболу: видео

Сборная Испании и Австралии разыграли настоящий триллер в полуфинале Чемпионата мира по баскетболу. Для определения финалиста команды сыграли два овертайма.

Команды в первой четверти не отпускали друг друга в отрыв, поочередно выходя вперед. Но во второй четверти австралийцы таки сумели немного оторваться. Хотя разрыв был незначителен перед сиреной на большой перерыв.

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Зато в третьей четверти сборная Австралии была впереди уже на 11 очков. И это преимущество было зыбким. Хотя в четвертой четверти оно снова достигло +9 для Австралии. После этого испанцы сделали финальный рывок 13:3, и за 8,7 секунды до конца основного времени матча были впереди 71:70. Стоит отметить, что команда удачно реализовала два штрафных броска, которые и вывели их вперед.

В ответ атака сборной Австралии, фол на Миллсе. Он забрасывает только один, второй мимо, бросок с центра от испанцев под сирену – мяч ударился в кольцо, но внутрь не залетел. Команды ожидал овертайм.

И здесь снова испанцы вышли вперед, австрийцы сравняли. 82:82 после первого овертайма. Но во втором европейская сборная таки дожала соперников. Два трехочковых в начале позволили уйти в отрыв. Австралийцы сначала ответили лишь одним точным дальним броском, впоследствии забросили еще один. Эти шесть очков стали единственными, которые они набрали во втором овертайме. Испанцы за это время набросали 13 очков. Поэтому именно они и вышли в финал Чемпионата мира по баскетболу.

Испания – Австралия 95:88 2ОТ (22:21, 10, 16, 19:18, 20:16, 24:17)

В финале Испания сыграет против победителя пары Аргентина – Франция. Австралия сыграет в матче за третье место с другим неудачником этой игры.

Видеообзор матча Испания – Австрлия