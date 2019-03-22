Испания – Норвегия: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

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Испания – Норвегия прогноз и ставки букмекеров на матч отбора на Евро-2020
Испания – Норвегия прогноз букмекеров

Испанская сборная начинает возвращение на вершину европейского футбола, откуда была сброшена Португалией в 2016 году. Испанцы в течение трех крупных турниров не смогли добиться успеха и с новыми силами попытаются побороться за звание сильнейшей команды Европы. Помешать этому попытаются неуступчивые норвежцы.

За всю историю Испания и Норвегия провели шесть поединков. Четыре раза сильнее были испанцы, один раз была зафиксирована ничья и один раз победа норвежцев.

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Всего Испания забила Норвегии 9 голов, а норвежцы испанцам – 2. Также Норвегия пока имеет четырехматчевую беспроигрышную серию. Вместе с тем испанцы в 5 матчах потерпели два поражения – от Англии и Хорватии. Букмекеры оценили, сможет ли Норвегия поразить более именитого соперника.

Фаворит Спорт

"Ла Фурия Роха" чрезвычайно удачно проводит отборочные кампании. Коэффициент на то, что испанцы одержат победу в первом же матче против Норвегии – 1,15. На успех гостей с севера Европы – 18,25. Ничья – 8,50.

Pari Match

Только один раз команды сыграли вничью. Если этот результат повторится, то выигрыш увеличится на 7,60. На победу подопечных Луиса Энрике коэффициент 1,18. Шансы Норвегии на победу букмекеры оценили коэффициентом 16,5.

1xbet

Наибольший коэффициент на победу Испании дает 1xbet – 1,20. На успех команды шведского тренера Ларса Лагербека – 16. Ничья – 7,90.

Матч первого тура группы F отборочного раунда чемпионата Европы Испания – Норвегия состоится 23 марта. Начало в 21:45.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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