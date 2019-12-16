Испанская лига высказалась об остановке матча за оскорбительные выкрики в адрес украинца Зозули
В Испании матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений, которые звучали с трибун в адрес украинца Романа Зозули. Команды так и не вышли на второй тайм.
Напомним, фанаты "Райо Вальекано" весь матч выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, называя его нацистом. Арбитр встречи дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете", за который и выступает украинец, отказались выходить.
Читайте также: Неонацист и расист: история с Зозулей получила продолжение
Руководство чемпионата Испании согласилось с таким решением.
"ЛаЛига выражает свое согласие с решением Жозе Антонио Лопеса Тока, арбитра матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" относительно остановки матча из-за серьезных оскорбления и угроз в течение первого тайма против Романа Зозули, игрока, гостей, и по просьбе двух команд на стадионе в Валлекаси . В ЛаЛиге мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на этапах испанского профессионального футбола ", – говорится в заявлении.
Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Романа Зозулю
1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова о поддержке украинской армии в войне на Донбассе.
Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван.
Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. Но до этого ему не приходилось играть против "Райо Вальекано".
Выбор редакции
-
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули15 декабря , 23:44
-
"Динамо" минимально победило "Десну" и вышло на второе место в чемпионате: видео15 декабря , 16:16
-
Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира: дата и соперник15 декабря , 14:30