Испанская лига высказалась об остановке матча за оскорбительные выкрики в адрес украинца Зозули

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Роман Зозуля / twitter.com/AlbaceteBPSAD

В Испании матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений, которые звучали с трибун в адрес украинца Романа Зозули. Команды так и не вышли на второй тайм.

Напомним, фанаты "Райо Вальекано" весь матч выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, называя его нацистом. Арбитр встречи дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете", за который и выступает украинец, отказались выходить.

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Руководство чемпионата Испании согласилось с таким решением.

"ЛаЛига выражает свое согласие с решением Жозе Антонио Лопеса Тока, арбитра матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете" относительно остановки матча из-за серьезных оскорбления и угроз в течение первого тайма против Романа Зозули, игрока, гостей, и по просьбе двух команд на стадионе в Валлекаси . В ЛаЛиге мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на этапах испанского профессионального футбола ", – говорится в заявлении.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Романа Зозулю
1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова о поддержке украинской армии в войне на Донбассе.

Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Поэтому переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. Но до этого ему не приходилось играть против "Райо Вальекано".

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Роман Зозуля Спорт
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