Испанские фанаты травили футболиста сборной Украины: детали конфликта

Испанские фанаты травили футболиста сборной Украины Василия Кравца. Причиной конфликта стало сообщение болельщиков львовских "Карпат", которое Кравец лайкнул.

Кравец, выступающий на правах аренды за "Луго", рассказал об отношениях с болельщиками в эфире инстаграм-канала Playpro.

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Он заявил, что сохранил самые теплые отношения с фанатами "Карпат", где в свое время выступал. Неприятный инцидент произошел в испанском "Луго" из-за львовян.

Когда перешел в "Луго", было очень трудно. В первом домашнем матче меня позвали ультрас "Луго", которые были за воротами. Я обернулся, а они все начали мне тыкать средние пальцы, вся трибуна. Сначала я не понял, к чему это. А потом оказалось, что это из-за того, что я лайкнул в инстаграме украинских фанатов, ультрас "Карпат". У некоторых фанов львовян были свастики,

– рассказал футболист.

Фанаты "Луго" назвали Кравца расистом. "Поэтому наши отношения с самого начала не сложились", – сказал Василий.

Однажды партнер по команде запостил фотографию со мной. Ультрас сказали ему не делать этого, потому что я расист. Он ответил, что я его друг, а не расист. Сказал, что я не такой, как они обо мне думают. После этого наши отношения наладились,

– резюмировал Кравец.

22-летний Кравец выступает за "Луго" на правах аренды. Его команда борется за выживание в Сегунде (вторая по значимости лига Испании).

Кравец является футболистом "Леганеса", в который перешел зимой 2019 года именно из

"Луго". Зимой 2020 года "Леганес" отдал Кравца в аренду в "Луго".

В этом сезоне украинец сыграл всего 7 матчей и отдал одну результативную передачу.

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