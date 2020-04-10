Испанский футболист разработал средство защиты от коронавируса
Защитник клуба испанской Сегунды Б "Ибица" Алекс Кинтанилья принял участие в создании респиратора, который сможет помочь людям, больным на Covid-19.
По информации Marca, Кинтанилья, который имеет навыки промышленного инженера, собрал команду из Мадрида, Нанта, Кадиса, Бильбао и Галисии.
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За 19 дней, работая по 12 часов в сутки в режиме видеоконференции, они сумели спроектировать и создать респиратор, который может выполнять функции аппарата ИВЛ.
"Он не вентилирует, в отличие от обычных респираторов, но дает лучшие результаты, поскольку ему удается увеличить среднее давление. Он является прототипом аппарата ИВЛ, но намного дешевле. Мы будем продавать его по себестоимости", – рассказал Кинтанилья.
Футболист собирается продавать респираторы по себестоимости, которая составляет 2 тысячи евро. В то же время, подобные устройства на испанском рынке доходят до 20 тысяч евро за штуку.
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