Испанский голкипер дисквалифицирован на 8 матчей за расизм

В конце сентября 2019 года в Чемпионшипе между собой сыграли "Чарльтон" и "Лидс". Голкипер "Лидса" Кико Касилья оскорбил форварда Джонатана Леко, оскорбления которого признали расистскими, а судья внес этот момент в протокол матча.

Как сообщает Sky Sports, с ноября 2019 года Футбольная ассоциация Англии вела расследование, и только сейчас было принято решение.

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33-летний голкипер дисквалифицирован на восемь матчей и понес штраф в размере 60 тысяч фунтов.

Сам вратарь отрицает обвинения. Клуб поддерживает испанца, настаивая при этом на недопустимости проявлений расизма или дискриминации по любым признакам.

33-летний Кико Касилья понес штраф в размере 60 тысяч фунтов и обязан пройти учебный курс против расовой дискриминации. Вратарь Лидса пропустит почти весь остаток сезона, вернуться на поле голкипер сможет только в апреле на последних три матча чемпионата.

Кико Касилья перешел в Лидс зимой текущего года из мадридского "Реала", контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне испанец провел 37 матчей во всех турнирах за "Юнайтед".

Лидс занимает вторую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 65 очков после 35 туров.

Интересные факты о Кико Касилье