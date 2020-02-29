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Испанский голкипер дисквалифицирован на 8 матчей за расизм

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В конце сентября 2019 года в Чемпионшипе между собой сыграли "Чарльтон" и "Лидс". Голкипер "Лидса" Кико Касилья оскорбил форварда Джонатана Леко, оскорбления которого признали расистскими, а судья внес этот момент в протокол матча.

Как сообщает Sky Sports, с ноября 2019 года Футбольная ассоциация Англии вела расследование, и только сейчас было принято решение.

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33-летний голкипер дисквалифицирован на восемь матчей и понес штраф в размере 60 тысяч фунтов.

Сам вратарь отрицает обвинения. Клуб поддерживает испанца, настаивая при этом на недопустимости проявлений расизма или дискриминации по любым признакам.

33-летний Кико Касилья понес штраф в размере 60 тысяч фунтов и обязан пройти учебный курс против расовой дискриминации. Вратарь Лидса пропустит почти весь остаток сезона, вернуться на поле голкипер сможет только в апреле на последних три матча чемпионата.

Кико Касилья перешел в Лидс зимой текущего года из мадридского "Реала", контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне испанец провел 37 матчей во всех турнирах за "Юнайтед".

Лидс занимает вторую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 65 очков после 35 туров.

Интересные факты о Кико Касилье

  • Выступал за клубы "Эспаньол" и "Реал Мадрид", а также национальную сборную Испании (дебютировал в товарищеском матче против сборной Германии).
  • В июле 2015 года заключил пятилетний контракт с родным мадридским "Реалом". В составе "сливочных" стал одним из дублеров другого голкипера костариканца кейлора Наваса.
  • В состав клуба "Лидс Юнайтед" присоединился в 2019 году.
  • Достижения в составе "Реала": чемпион Испании 2016/17 года. В 2017 году стал обладателем Суперкубка Испании. Обладатель лиги Чемпионов УЕФА 2015/16, 2016/17, 2017/18 годов. Обладатель Суперкубка УЕФА 2016 и 2017 годов. Победитель Клубного чемпионата мира: 2016, 2017 и 2018 годов.
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Автор: София Кулай
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
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