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Испанский клуб обвинили в договорных матчах, под подозрением бывшие команды украинцев

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"Осасуна" обвиняется в договорных матчах / Fútbol Emotion

Испанский футбольный клуб "Осасуна" обвиняется в том, что организовывал договорные матчи в чемпионате. Среди них и игры против клубов, за которые впоследствии выступали украинцы.

Показания против "Осасуны" в суде дал бывший секретарь клуба Анхель Вискай, сообщает The Guardian. По его словам, речь идет о договорных матчах в сезонах 2012/13 и 2013/14. Тогда "Осасуна" боролась за выживание в Примере.

К слову: Бывший футболист "Карпат" получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Дело открыто против 11 человек: шести бывших руководителей "Осасуны", трех бывших игроков "Бетиса" Жорди Фигераса, Хави Торреса и Антонио Амайя, а также двух агентов по недвижимости, которые были причастны к соглашению.

По словам Анхеля Виская, руководство "Осасуны" заплатило 400 тысяч евро наличными "Хетафе". "Бетис" в следующем сезоне от них получил 250 тысяч евро. Хотя и сама "Осасуна" получала средства – от "Эспаньола". Клуб из Барселоны боролся за сохранение места в элите, а "Осасуна" к тому времени уже вылетела. Поэтому команда "слила" матч (он закончился вничью) за 250 тысяч евро.

Также "Осасуна" платила другим командам за победы – "Вальядолиду" за победу над "Депортиво" 150 тысяч евро, а "Бетису" – за победу над "Сельтой". "Депортиво" и "Сельта" тогда боролись с "Осасуной" за выживание в сезоне 2012/13.

Позже "Бетис" получил 400 тысяч евро за победу над "Вальядолид". Это было в сезоне 2013/14. Тогда "Бетис" уже вылетел, а "Осасуна" боролась за место в Примере именно с "Вальядолид". Однако эта победа не помогла – все три клуба по итогам сезона вылетели в Сегунду.

Стоит отметить, что два клуба, о которых упоминаются – "Бетис" и "Вальядолид" – имеют украинский след. За первый из них позже выступал Роман Зозуля, а в "Вальядолиде" в аренде полгода провел Андрей Лунин. Однако к этим матчам они отношения не имеют, ведь пришли в команды уже после этого.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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