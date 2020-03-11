Испанский клуб отказывается ехать на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Интером"

Футбольный клуб "Хетафе" готов отказаться от участия в Лиге Европы из-за эпидемии коронавируса. Первым шагом к этому является отказ ехать в итальянский Милан на матч с "Интером".

Как сообщает Onda Cero, президент испанского клуба Анхель Торрес заявил, что команда не планирует ехать в Милан и готов согласиться на техническое поражение, но рисковать здоровьем команды не будут.

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Если ситуация сильно не изменится, "Хетафе" не полетит в Италию. Мы обращались в УЕФА с просьбой предоставить альтернативу матча в Милане,

– прокомментировал президент.

️ Ángel Torres



"Salvo que esto cambie mucho el @GetafeCF mañana NO va a viajar a Italia" pic.twitter.com/Z6usvC0MC6 — El Transistor (@ElTransistorOC) March 10, 2020

Матч "Интер" – "Хетафе" должен состояться 12 марта в Милане. Ситуация в регионе на севере Италии является самой серьезной в Европе.

Добавим, что на сегодня, 11 марта, в Италии заболело более 10 тысяч человек, из них умерло 631.

Что известно о коронавирусе?

По состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 840 человек. Общее количество инфицированных – 110 276 человек по всему миру. Выздоровели более 62 тысяч человек.

Среди стран Евросоюза только на Кипре не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В то же время один случай подтвержден в Украине.

Количество людей, зараженных коронавирусом Covid-19 во Франции за сутки увеличилось на 336, общее количество больных составляет 949 человек. 16 пациентов умерли.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала