Испанский клуб заплатит штраф за Лунина

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / twitter.com/managingmadrid

Испанский клуб "Леганес" заплатит штраф за украинского вратаря Андрея Лунина. "Леганес" выплатит штраф мадридскому "Реалу", которому принадлежит Лунин.

Причина штрафа заключается в том, что в прошлом сезоне "Леганес" не обеспечил игровую практику украинцу, сообщает Marca.

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В контракте с "Леганес" была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что "Леганес" выплатил "Реалу" штраф, ведь не выполнил обязательства,
– сказал Лунин.

Что известно о карьере Лунина в Испании?
Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари", но за "сливочных" пока не дебютировал. Прошлый сезон украинец провел в аренде в "Леганесе" и сыграл лишь в 7 матчах за команду. Новый сезон Андрей начал в "Вальядолиде", однако там пока не сыграл ни минуты.

Лунин может перейти в "Бетис"

Как сообщает GOL digital, Андрей может продолжить карьеру в "Бетис". "Реал" попытается преждевременно расторгнуть контракт об аренде 20-летнего вратаря.

"Бетис" не смог найти достойную замену Пау Лопесу, который перешел в итальянскую "Рому". Поэтому, севильский клуб ищет нового голкипера.

Лунин может получить статус первого голкипера в "Бетис". Сейчас после 8 туров Ла Лиги "Бетис" занимает 16 место в турнирной таблице.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин Реал
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