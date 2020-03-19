Испанский комментатор превратил приготовление какао в финал Лиги чемпионов – забавное видео
В соцсетях появилось видео экспрессивного испанского комментатора матчей, который комментирует, как его жена готовит какао.
В связи с карантином из-за пандемии коронавируса комментаторам приходится поддерживать свои навыки даже таким образом.
Смотрите также Как звезды футбола присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии