24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Испанский комментатор превратил приготовление какао в финал Лиги чемпионов – забавное видео

- Читати новину українською

В соцсетях появилось видео экспрессивного испанского комментатора матчей, который комментирует, как его жена готовит какао.

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса комментаторам приходится поддерживать свои навыки даже таким образом.

Смотрите также Как звезды футбола присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала 

 

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:43 Испанский комментатор превратил приготовление какао в финал Лиги чемпионов – забавное видео
Юрій Семенюк
18 марта 11:47 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 15:49 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 14:57 Элина Свитолина поделилась видео, как поддерживать физическую форму во время карантина
Софія Кулай
сегодня 10:00 Украинский футболист Соболь попал в топ-3 лучших игроков чемпионата Бельгии
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук