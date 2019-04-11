Испанский политик назвал украинца Романа Зозулю неонацистом и расистом

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Роман Зозуля
Роман Зозуля

В Испании разгорелся новый скандал вокруг украинца Романа Зозули. На этот раз футболиста назвали неонацистом и расистом.

Такое заявление в интервью издании Marca сделал испанский политик Пабло Иглесиас. Он является политиком левых взглядов и лидером коалиции "Объединенный Подемос". Когда его спросили о том, должен ли спорт быть выше политики, и напомнили пример Романа Зозули, который не перешел в "Райо Вальекано" из-за протеста местных фанатов, он назвал украинца неонацистом и расистом.

"Было бы приемлемым для Германии нанять игрока, который сделал нацистский салют или носит татуировку в виде свастики? В случае Зозули, мы не говорим о футболисте с каким-то идеологическими взглядами, которых он придерживаться и защищать. Мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме. То, что наносит большой вред футболу. Вот почему я считаю, что поклонники "Райо" показали пример демократической приверженности", – заявил Пабло Иглесиас.

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В "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, сразу выступили с заявлением, в котором осудили слова Пабло Иглесиаса.

"Совет директоров и вся семья, входящая в состав "Альбасете", хочет выразить свою единодушную поддержку Роману Зозули. Его поведение за эти двадцать месяцев как члена Клуба было настоящим примером для всех. Как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов, которые продвигает "Фонд Альбасете Баломпие" с целью создания более справедливого и равноправного общества с помощью спорта", – говорится в заявлении клуба.

Кроме того, в "Альбасете" пообещали предоставить Роману Зозули юридическую поддержку в случае, если игрок решит обратиться в суд для защиты своей чести, гарантированной Конституцией Испании и верховенством права.

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Скандал вокруг Романа Зозули
1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как доказательства приводились его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.

Поэтому переход игрока в "Рай" был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень".

Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. 29-летний футболист в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Альбасете", отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Его команда идет на третьем месте в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Роман Зозуля Скандал
Источник: 24 Канал
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