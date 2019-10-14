Исполнение гимна Украины перед матчем с Португалией в Киеве: видео
Сборная Украины играет решающий матч против Португалии В Киеве на НСК "Олимпийский". На матче аншлаг.
К слову: Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
На этот раз исполнить гимн Украины доверили Национальному хору имени Григория Веревки в составе 125 человек.
Видео исполнения гимна Украины на матче против Португалии
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