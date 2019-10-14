Исполнение гимна Украины перед матчем с Португалией в Киеве: видео

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Сборная Украины играет решающий матч против Португалии В Киеве на НСК "Олимпийский". На матче аншлаг.

К слову: Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

На этот раз исполнить гимн Украины доверили Национальному хору имени Григория Веревки в составе 125 человек.

Видео исполнения гимна Украины на матче против Португалии

Это стоит услышать: Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Украина – Португалия Спорт Футбол
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