Исполнительный директор "Днепра-1" объяснил, почему клуб не претендует на еврокубки

В последнее время идут споры о том, сможет ли новичок УПЛ, клуб "Днепр-1", претендовать на выход в еврокубки в следующем сезоне.

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол сообщил, что клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, даже если ему удастся туда выйти.

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В регламенте УЕФА четко прописано, что на момент старта сезона, в котором клуб лицензируется в еврокубках, ему должно быть 3 года. А нам, как юридическому лицу, сейчас 2 года и 3 месяца,

– отметил Русол.

Считается, что даже в том случае, если команда по итогам чемпионата 2019/20 попадет, например, в Лигу Европы, то играть там не сможет, так как УЕФА требует, чтобы клубу было не менее 3 лет с момента регистрации.

Вопрос в том, с какого момента отсчитывать – от сезона, в котором клуб завоевал право выступать в еврокубках, или от сезона, где клуб уже стартует в еврокубках.

Спорт 24 писал, что журналист Игорь Цыганык сообщил, что СК "Днепр-1" сможет сыграть в еврокубках, если по итогам сезона 2019/20 займет еврокубковое место в УПЛ.

"Днепр-1" идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ после двух сыгранных туров. В первом матче команда Дмитрия Михайленко одолела "Олимпик", а во втором – сыграла вничью с "Зарей".

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