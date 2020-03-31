Испугался, когда не смог дышать 25 минут, – футболист Пепе Рейна, который переболел COVID-19

Инфекцию коронавируса многие переносят по-разному. Своими воспоминаниями о болезни поделился и вратарь Пепе Рейна, который сумел преодолеть недуг.

О том, как он перенес инфекцию коронавируса, футболист рассказал в комментарии Corriere dello Sport.

"Я был изолирован после того, как почувствовал первые симптомы вируса. Лихорадка, сухой кашель и головная боль, никогда не покидал меня. А также постоянное чувство истощения. Я испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут, словно мое горло внезапно сузился, и воздух не мог пройти", – вспомнил Рейна.

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По словам футболиста, он 6-8 дней провел в полной изоляции.

Пепе Рейна выступает за английский "Астон Виллу" на правах аренды. Права на него принадлежат итальянскому "Милану".

В Великобритании состоянию на 31 марта зафиксировано более 21 тысячи человек, инфицированных коронавирусом. Умерло 1408 человек.



Правила поведения во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

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