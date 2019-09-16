Исторический матч "Александрии" в Лиге Европы доверили турецким арбитрам

19-го сентября украинские клубы "Динамо" и "Александрия" стартуют в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020. "Александрия" дебютирует на групповом этапе второго по престижности турнира Европы.

"Александрия" сыграет в Германии против тамошнего клуба "Вольфсбург". Игра начнется в 22:00.

Читайте также: "Александрия" бесплатно отвезет болельщиков на матч Лиги Европы в Германии

На поединке "Александрии" будет работать турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Эзкахья. Ассистентами рефери будут его земляки Джейхун Сесигюзел и Хакан Эмишкен.

Стартовый матч "Динамо", которое встретится в Киеве со шведским "Мальме", будут обслуживать арбитры из Северной Македонии.

Главный арбитр – Александар Ставрев. Его ассистентами будут Марьян Кировски и Деян Костадинов. Поединок "Динамо" – "Мальме" начнется в 20:00.

Результаты матчей украинских клубов в Лиге Европы – читайте на сайте Спорт24.