С историческим подтекстом: "Шахтер" представил новый дизайн клубного автобуса – фото
Донецкий "Шахтер" представил новый дизайн клубного автобуса. "Горняки" презентовали новый дизайн автобуса накануне матча чемпионата Украины против "Зари".
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера". "Шахтер" прибудет на матч с "Зарей" в статусе чемпиона-2019/20 и приедет на автобусе с новым дизайном.
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Исторический подтекст
"Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА", – говорится в сообщении.
Дончане завоевали Кубок УЕФА в 2009 году. В финале "горняки" победили немецкий "Вердер". В полуфинале "Шахтер" обыграл киевское "Динамо".
Новый дизайн клубного автобуса "Шахтера" / Фото shakhtar.com