История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султана (Казахстан). Это уже вторая победа Беленюка на мировом первенстве. Самые интересные моменты карьеры Жана читайте в материале Спорт 24.

Биография Жана Беленюка

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Мать – украинка, отец – из Руанды (из народа хуту), учился в авиационном институте, был летчиком, но его призвали в Руанду, где шла гражданская война и он погиб во время военного переворота на своей родине.

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Жан Беленюк в детстве

В детстве Жан занимался футболом, баскетболом, карате, украинскими народными танцами. Окончил киевскую школу № 271. Борьбой начал заниматься с 2000 года. Отца парню заменил первый наставник – Виталий Киселица. Затем к тренировкам подключился Алексей Добровольский. После победы Жана на чемпионате Европы оба наставника получили звание лучших тренеров Украины апреля 2014 года. С 2014 выступает за клуб "Лихтенфельс" (Лихтенфельс, Германия).



Жан Беленюк с семьей

После победы на чемпионате Европы Жан Беленюк написал в своем блоге о том, что медаль он посвящает мэру Киева Виталию Кличко. Этим он хотел напомнить о себе городской власти. В мае 2018 года он таки получил ордер на квартиру за победу на чемпионате мира-2015.

Спортивная карьера

Юниоры: в 2010 году Жан Беленюк стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров и бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

Взрослый уровень: в 2012 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2013 году стал бронзовым призером Летней Универсиады в Казани. В 2014 году стал чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году завоевал серебряную медаль Европейских игр. В 2016 году вновь стал чемпионом Европы.

10 сентября 2015 года стал чемпионом мира по борьбе, победив в финале чемпиона Азии Рустама Ассакалова из Узбекистана со счетом 6:0.

13 апреля 2019 года, во время финальных схваток по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Будапеште, Жан Беленюк станцевал гопак после победы над Исламом Аббасовым из Азербайджана. Борьба получилась сложной, некоторое время в ней вел азербайджанец, но в конечном итоге Беленюк перехватил инициативу и уверенно выиграл – 5:1.

Победа Жана Беленюка на чемпионате Европы-2019: смотрите видео

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Уже на вторых Европейских играх в 2019 году Беленюк дрался в финальной схватке с тем же Исламом Аббасовым из Азербайджана. Счет решающей дуэли – 3:1 в пользу украинского борца греко-римского стиля и золотая медаль Европейских игр.

16 сентября 2019 года Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира по борьбе. В решающем поединке Беленюк встретился с венгерским борцом Виктором Леринцом, который занимает 3-ю строчку мирового рейтинга. Жан выиграл со счетом 2:1.

Олимпийские игры

В финале летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Беленюк встретился с грузином Давитом Чакветадзе, представлявшем на этих соревнованиях сборную России.

Украинский борец хорошо подготовился к этому поединку и после первого раунда вел в счете 2:0. Однако затем проиграл со счетом 2:9. По словам российского тренера Левана Кезевадзе Беленюк не выдержал темп, который предложил российский борец. По версии украинской стороны в Беленюка украл победу грузинский рефери Темо Казарашвили, проживающий в российском городе Тверь. Он несколько раз наказывал украинца штрафными баллами и постоянно ставил его в партер, благодаря чему его земляк Чакветадзе набирал очки.

Серебряная медаль Жана Беленюка на Олимпийских играх-2019: смотрите видео

Народный депутат

9 июня 2019 года Жан был объявлен кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа". А уже 21 июля Жан Беленюк избран в Верховную Раду Украины 9 созыва по списку партии "Слуга народа", 10 в списке.

Спортсмен уже рассказал журналистам, зачем он пошел в Верховную Раду: "Главная цель – это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене".

"Приглашала в Раду только "Слуга народа", потому что я голосовал за Зеленского. И я вижу возможности изменить ситуацию только с ним", – добавил Беленюк.

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