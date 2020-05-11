В Италии внезапно умер 19-летний одноклубник лидера сборной Украины

Полузащитник молодежной команды "Аталанты" Андреа Ринальди умер в результате осложнений аневризмы сосудов головного мозга.

"Аталанта" на официальном сайте подтвердила смерть 19-летнего полузащитника.

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Ринальди находился в структуре бергамского клуба с 13 лет, но за первую команду "нерадзурри" дебютировать не успел. Прошлым летом он перешел на правах аренды в "Леньяно" из Серии Д.

В 2016 году он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии среди команд до 17 лет.

Напомним, что за "Аталанту" играет лидер сборной Украины Руслан Малиновский.

Чемпионат Италии в начале марта пошел на вынужденную паузу, вызванную пандемией COVID-19. После 25 сыгранных матчей "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

Также в марте команда Джан Пьеро Гасперини впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/8 финала "Валенсию" (4:1, 4:3).

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