Италия – Финляндия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

Холодный прием для "скуадры адзурры". В матче отбора к Евро-2020 сборная Италии едет в гости к Финляндии. Это будет дуэль лидеров группы. Именно эти две команды сейчас уверенно возглавляют сикстет J.

Гости, конечно, будут фаворитом. Это подтверждает прогноз букмекеров.

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6,05 – коэффициент на победу сборной Финляндии.

1,74 – коэффициент на то, что итальянцы буду праздновать победу.

3,5 – коэффициент на ничью.



Италия – Финляндия: прогноз букмекеров

Справится ли Италия с неуступчивым оппонентом – скоро узнаем. Стартовый свисток поединка прозвучит в 8 сентября в 21:45.