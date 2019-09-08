Италия – Финляндия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

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Холодный прием для "скуадры адзурры". В матче отбора к Евро-2020 сборная Италии едет в гости к Финляндии. Это будет дуэль лидеров группы. Именно эти две команды сейчас уверенно возглавляют сикстет J.

Гости, конечно, будут фаворитом. Это подтверждает прогноз букмекеров.

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6,05 – коэффициент на победу сборной Финляндии.
1,74 – коэффициент на то, что итальянцы буду праздновать победу.
3,5 – коэффициент на ничью.


Италия – Финляндия: прогноз букмекеров

Справится ли Италия с неуступчивым оппонентом – скоро узнаем. Стартовый свисток поединка прозвучит в 8 сентября в 21:45.

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Теги: Спорт Футбол Финляндия Евро-2020 Новости Спорта
Источник: 24 канал
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