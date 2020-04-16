Италия рвется выйти из карантина: первый футбольный матч уже назначен на 27 мая
Совет Серии А предложил возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в Италии в конце мая полуфинальными матчами Кубка страны.
На 27 мая запланирован матч полуфинала Кубок Италии "Ювентус" – "Милан". Руководители клубов обсудят эту идею на собрании 21 апреля, сообщает ANSA.
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Также на 28 мая запланирован второй полуфинальный матч "Наполи"– "Интер".
При таком варианте, другие команды будут иметь больше времени для подготовки. Есть вероятность, что футболисты вернутся к тренировкам в начале мая.
- Ранее президент федерации футбола Италии заявил, что готовится возобновить сезон. Естественно, что матчи будут проводить без публики.
- В Европе продолжают играть в футбол только в Беларуси, а ведущие лиги выбирают даты рестарта сезона.
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