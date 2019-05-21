Италия выиграла "битву за жизнь" на ЧМ по хоккею, Канада разгромила Данию: видео

В понедельник, 20 мая, определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года, а также команды, которые сохранили место в элитном дивизионе.

Австрия – Италия 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

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В поединке между Австрией и Италией решался главный неудачник группы. После того, как в предыдущих шести матчах Италия проиграла с общим счетом 1:45, никто особо не ставил на нее.

Но подопечные канадца Клейтона Беддоуса смогли удивить всех. Основное время матча завершилось ничьей, и в итоге победитель впервые на турнире определялся в серии буллитов, где крепче нервы оказались у итальянцев – из семи попыток они реализовали три, в то время как австрийцы на одну меньше.

Канада – Дания 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

В параллельном матче сборная Канады разгромила Данию со счетом 5: 0. Канадцы выиграли пятый матч подряд на турнире, у датчан – две победы в шести играх.

К середине первого периода канадская сборная лидировала с разницей в три шайбы. Авторами точных бросков стали Пьер-Люк Дюбуа, Джаред Макканьо и Джонатан Маршессо. На 34-й минуте Сэм Райнхарт увеличил преимущество Канады до четырех голов, через 10 минут форвард оформил дубль и установил окончательный счет.

К слову, последним четвертьфиналистом стала сборная Швеции, которая обыграла латвийскую национальную команду (5:4).

Из группы А в эту стадию пробились Канада, США, Финляндия и Германия. В группе В в стадию на выбывание вышли Россия, Чехия, Швейцария, Швеция.

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