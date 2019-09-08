Италия выиграла матч на Чемпионате мира по баскетболу, проигрывая -26: фото и видео

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Италия победила Пуэрто-Рико
Италия победила Пуэрто-Рико / fiba.basketball

Сборная Италии провела феерический матч против Пуэрто-Рико на Чемпионате мира по баскетболу в Китае.

Итальянцы довольно неудачно начали игру. Пуэрто-Рико удалось в конце первой четверти уйти в отрыв, который только увеличился во второй четверти. На большой перерыв команды ушли при +20 для Пуэрто-Рико (46: 26). Хотя было и +24.

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В середине третьей четверти разница достигла 26 очков, после чего сборная Италии начала постепенного ее сокращать. И уже в четвертой четверти итальянцы были впереди. Однако преимущество было незначительное, поэтому основное время матча закончилось вничью 83:83.

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А уже в овертайме сборная Италии победила. Итог матча – 89:94.

Видео лучших моментов матча Пуэрто-Рико – Италия

Но эта победа не помогла итальянцам. Они заняли третье место в группе J. Пуэрто-Рико – четвертые. В четвертьфинал из их квартета прошли сборные Испании и Сербии.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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