Итальянка Вирер выиграла масс-старт в Эстерсунде, Меркушина только 25-я
Итальянская биатлонистка Вирер выиграла золото чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Вирер не было равных в масс-старте.
Вирер от старта гонки держалась в группе лидеров. Решающей стала третья стрельба, где Доротея не ошиблась, в отличие от соперниц. На последней стрельбе итальянка допустила два промаха, но все равно смогла опередить россиянку Екатерину Юрлову-Перхт.
Читайте также: Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Именно россиянка получила второе место, сумев удержать преимущество над Дениз Херманн. Немка, если бы не допустила промах на последней стрельбе, могла вмешаться в борьбу за победу. Херманн - третья
.
Украину в масс-старте представляла только Анастасия Меркушина. 24-летняя биатлонистка не смогла вмешаться в борьбу за самые высокие места. Анастасия допустила целых шесть промахов на четырех огневых рубежах и финишировала на 25 позиции.