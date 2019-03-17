Итальянка Вирер выиграла масс-старт в Эстерсунде, Меркушина только 25-я

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла золото чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Вирер не было равных в масс-старте.

Вирер от старта гонки держалась в группе лидеров. Решающей стала третья стрельба, где Доротея не ошиблась, в отличие от соперниц. На последней стрельбе итальянка допустила два промаха, но все равно смогла опередить россиянку Екатерину Юрлову-Перхт.

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Именно россиянка получила второе место, сумев удержать преимущество над Дениз Херманн. Немка, если бы не допустила промах на последней стрельбе, могла вмешаться в борьбу за победу. Херманн - третья

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The final three medals on the women's side are set: Dorothea Wierer wins the mass start ahead of Ekaterina Yurlova-Percht and Denise Herrmann! #2019Ostersund



Watch the race live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7qHmERbLvR — IBU World Cup (@IBU_WC) 17 марта 2019 г.

Украину в масс-старте представляла только Анастасия Меркушина. 24-летняя биатлонистка не смогла вмешаться в борьбу за самые высокие места. Анастасия допустила целых шесть промахов на четырех огневых рубежах и финишировала на 25 позиции.

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