Итальянка Вирер выиграла масс-старт в Эстерсунде, Меркушина только 25-я

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Доротея Вирер
Доротея Вирер / twitter.com/ItaliaTeam_it

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла золото чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Вирер не было равных в масс-старте.

Вирер от старта гонки держалась в группе лидеров. Решающей стала третья стрельба, где Доротея не ошиблась, в отличие от соперниц. На последней стрельбе итальянка допустила два промаха, но все равно смогла опередить россиянку Екатерину Юрлову-Перхт.

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Именно россиянка получила второе место, сумев удержать преимущество над Дениз Херманн. Немка, если бы не допустила промах на последней стрельбе, могла вмешаться в борьбу за победу. Херманн - третья

.

Украину в масс-старте представляла только Анастасия Меркушина. 24-летняя биатлонистка не смогла вмешаться в борьбу за самые высокие места. Анастасия допустила целых шесть промахов на четырех огневых рубежах и финишировала на 25 позиции.

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Теги: Спорт Новости Спорта Анастасия Меркушина Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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