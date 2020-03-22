Итальянская "Рома" нацелилась на украинского таланта "Шахтера"

Итальянский клуб всерьез заинтересован в приобретении молодого талантливого игрока донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Хавбек донецкого клуба может пойти на повышение.

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека уже обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть возможность летнего трансфера Мудрика.

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Донецкий "Шахтер" готов продать Мудрика за 2 миллиона евро. В то время, как на авторитетном портале Transfermarkt стоимость молодого футболиста составляет 200 тысяч евро.

Добавим, что в мае 2016 года португальский специалист возглавлял "горняков". Именно под руководством Паулу Фонсеки за основную команду дебютировал 19-летний футболист. С 2019 года Фонсека стал наставником итальянской команды, подписав двухлетний контракт.

Фонсека трижды приводил "Шахтер" к чемпионству в Украине.

Три раза будучи тренером "дончан" Шахтер" становился обладателем кубка Украины и один раз выиграл Суперкубок Украины (2017).

Михаилом Мудриком интересуется также и другой итальянский клуб "Аталанта". Отметим, что Михаил Мудрик считается одним из самых перспективных молодых украинских футболистов.

Мудрик выступал на правах аренды в киевском "Арсенале", где дебютировал в Премьер-лиге в игре против того же "Олимпика", выйдя на 87-й минуте вместо Владислава Калитвинцева. После окончания арендного соглашения с киевским "Арсеналом", вернулся в донецкий "Шахтер".

Ролик об украинском игроке Михаиле Мудрике

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