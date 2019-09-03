Итальянская "Рома" подписала экс-лидера "Шахтера" и бывшего нападающего "Днепра"

Итальянская "Рома", которую тренирует бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, арендовала сразу двух игроков, которые в свое время выступали в Украине.

В аренду в "Рому" перешли армянский полузащитник Генрих Мхитарян и хорватский нападающий Никола Калинич.

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Мхитаряна арендовали у лондонского "Арсенала" до конца сезона. За его аренду "волкам" пришлось заплатить 3 миллиона евро. Калинич же перешел из мадридского "Атлетико". Тоже на год, а после окончания аренды "Рома" имеет право выкупить его за 9 миллионов евро.

Стоит напомнить, что оба футболиста в свое время выступали в Украине. Мхитарян успел поиграть за донецкие "Металлург" и "Шахтер". В первом он провел лишь один сезон 2009/10, после чего три года был игроком "горняков". В сезоне 2012/13 он стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Калинич выступал за "Днепр". В этой команде он провел четыре сезона, начиная с 2011 года. И дошел с командой до финала Лиги Европы, где в финале он забил один из голов испанской "Севильи".