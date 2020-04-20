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Итальянские клубы интересуются футболистом "Динамо"

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Итальянские клубы интересуются футболистом "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua

Некоторые итальянские клубы следят за футболистом киевского "Динамо". Футбольный агент Марко Трабукки рассказал об интересе итальянских команд к игроку "Динамо".

В эфире программы "Большой футбол" агент рассказывал о трансферном рынке. Он заявил об интересе итальянских команд к игроку "Динамо", но не стал называть фамилию.

Кстати Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"

Знаю, что несколько итальянских клубов интересуются конкретно футболистом "Динамо". Но это настолько далеко от конкретики. Сейчас в Италии люди думают только об одном – когда можем начинать тренироваться и возобновить чемпионат. Им не до трансферного окна,
- сказал Марко Трабукки.

Трабукки добавил, что не представляет интересы игрока, которым интересуются в Италии. Он также заявил, что это не Виталий Миколенко.

  • Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Миколенко со стороны "Наполи". Также в услугах футболиста якобы был заинтересован "Милан".
  • Виталий опровергает информацию об интересе иностранных клубов. По словам футболиста, с ним никто не общался.
  • В текущем сезоне футболист сыграл за "Динамо" 33 матча. В его активе 3 гола и 6 результативных передач.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Трансферы Динамо
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