Итальянские клубы интересуются футболистом "Динамо"
Некоторые итальянские клубы следят за футболистом киевского "Динамо". Футбольный агент Марко Трабукки рассказал об интересе итальянских команд к игроку "Динамо".
В эфире программы "Большой футбол" агент рассказывал о трансферном рынке. Он заявил об интересе итальянских команд к игроку "Динамо", но не стал называть фамилию.
Кстати Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"
Знаю, что несколько итальянских клубов интересуются конкретно футболистом "Динамо". Но это настолько далеко от конкретики. Сейчас в Италии люди думают только об одном – когда можем начинать тренироваться и возобновить чемпионат. Им не до трансферного окна,
- сказал Марко Трабукки.
Трабукки добавил, что не представляет интересы игрока, которым интересуются в Италии. Он также заявил, что это не Виталий Миколенко.
- Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Миколенко со стороны "Наполи". Также в услугах футболиста якобы был заинтересован "Милан".
- Виталий опровергает информацию об интересе иностранных клубов. По словам футболиста, с ним никто не общался.
- В текущем сезоне футболист сыграл за "Динамо" 33 матча. В его активе 3 гола и 6 результативных передач.
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