Итальянские клубы отменили тренировочный процесс, причина – коронавирус
Римский "Лацио" и "Милан" отменили свои тренировки до 15 марта. Такое решение было принято для безопасности игроков и персонала клуба.
Об этом сообщили клубы в своих соцсетях.
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К такому же решению пришли еще пять клубов Серии А: "Болонья", "Брешия", "Кальяри", "Фиорентина" и СПАЛ.
Напомним, что в Италии официально на месяц приостановили все спортивные соревнования. "Милан" еще и пожертвовал 250 тысяч евро на исследования коронавируса.
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