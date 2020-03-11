24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Итальянские клубы отменили тренировочный процесс, причина – коронавирус

- Читати новину українською

Римский "Лацио" и "Милан" отменили свои тренировки до 15 марта. Такое решение было принято для безопасности игроков и персонала клуба.

Об этом сообщили клубы в своих соцсетях.

Читайте также Испанский клуб отказывается ехать на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Интером"

К такому же решению пришли еще пять клубов Серии А: "Болонья", "Брешия", "Кальяри", "Фиорентина" и СПАЛ.

Напомним, что в Италии официально на месяц приостановили все спортивные соревнования. "Милан" еще и пожертвовал 250 тысяч евро на исследования коронавируса.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Футбол ФК Милан Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
10 марта 15:23 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 12:26 Этап Кубка мира по биатлону в Норвегии могут отменить из-за коронавируса
Софія Кулай
сегодня 08:40 "Аталанта" с покером Иличича впервые в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – видео
Юрій Семенюк
10 марта 16:24 Гордость Украины: год назад Пидручный стал первым украинским чемпионом мира по биатлону – видео
Михайло Гема
10 марта 13:13 Видео о фэйр-плей в украинском футзале собрало более 4 миллионов просмотров
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук