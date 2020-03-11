Итальянские клубы отменили тренировочный процесс, причина – коронавирус

Римский "Лацио" и "Милан" отменили свои тренировки до 15 марта. Такое решение было принято для безопасности игроков и персонала клуба.

Об этом сообщили клубы в своих соцсетях.

Читайте также Испанский клуб отказывается ехать на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Интером"

First team training suspended until 15/3/20. Training resumes, unless otherwise indicated, on 16/3/20 at 2pm



Le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 15 marzo. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00 pic.twitter.com/WevYVJX66F — AC Milan (@acmilan) March 10, 2020

К такому же решению пришли еще пять клубов Серии А: "Болонья", "Брешия", "Кальяри", "Фиорентина" и СПАЛ.

Напомним, что в Италии официально на месяц приостановили все спортивные соревнования. "Милан" еще и пожертвовал 250 тысяч евро на исследования коронавируса.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.