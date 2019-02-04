Итальянский боксер признался девушке в ринге после позорного поражения нокаутом: видео

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Оскар Вальдес нокаутировал Кармине Томмазоне
Оскар Вальдес нокаутировал Кармине Томмазоне / Top Rank

Итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение руки и сердца девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою в США.

Видео с трогательным моментом появилось в Twitter промоутерской компании Top Rank.

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Томмазоне проиграл Вальдесу техническим нокаутом в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе, который проходил в пригороде Далласа Фриско. В четвертом раунде боя 34-летний итальянец дважды побывал в нокдауне.

Несмотря на поражение, спортсмен все же нашел в себе силы на предложение "руки и сердца".

34-летний Томмазоне потерпел первое поражение на профессиональном ринге. До этого он выиграл все 19 боев (5 нокаутов).

К слову, поединок состоялся в андеркарте матча-реванша между россиянином Ковалевым и колумбийцем Альваресом, в котором сильнее оказался первый.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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