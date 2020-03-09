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Итальянский футболист вылечился от коронавируса

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В итальянском клубе "Пьянезе", который играет в Серии С, была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом у нескольких футболистов и персонала. Как сообщили врачи, один из игроков полностью вылечился от коронавируса.

Как сообщает Virgilio, губернатор итальянского региона Тоскана Энрико Росси заявил, что футболист, который первым заболел коронавирусом, полностью здоров. Врачи Сиены сообщили, что тест игрока оказался отрицательным.

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Ранее сообщалось, что три игрока команды и один сотрудник заражены коронавирусом, после чего всех игроков, технический персонал и менеджеров посадили на 15-дневный доверительный карантин у себя дома.

Добавим, что спортивные события в Италии проходят без зрителей. Последним таким мероприятием стал матч "Ювентус" – "Интер", который состоялся при пустых трибунах.

Что такое коронавирус Covid-2019? Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности от острого респираторного синдрома. Вспышка коронавируса Covid-2019 связана с рынком морепродуктов и животных в городе Ухань. Там торговали дикими животными для потребления. Все указывает на то, что болезнь имеет именно животный источник инфекции.


Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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