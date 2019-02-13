Итальянский гранд лишил свою звезду капитанской повязки и не включил ее в заявку на матч ЛЕ

В итальянском футболе разгорается скандал. Возник он в миланском "Интере", где руководство клуба не может найти общего языка с капитаном команды Мауро Икарди.

Сначала аргентинского нападающего лишили капитанской повязки (ее отдали Хандановичу). А после этого главный тренер клуба не включил нападающего на матч против венского "Рапида" в Лиге Европы.

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Причиной такого решения является то, что форвард не спешит подписывать новый контракт с клубом. При этом что его действующее соглашение заканчивается только летом 2021 года.

Стоит отметить, что в этом сезоне Икарди забил 15 голов в 28 матчах за "Интер". Также на его счету три результативные передачи.