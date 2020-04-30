Итальянский гранд нацелился на лидера "Шахтера"

Итальянская "Рома" нацелилась на очередного футболиста "Шахтера". Римский клуб попытается приобрести защитника "горняков" Исмаили.

Как сообщает Corriere dello Sport, "Рома" интересуется левым защитником "Шахтера" Исмаили и попытается приобрести того летом.

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Сообщалось, что римский клуб работал над трансфером 30-летнего бразильца летом 2019-го, но не смог договориться с "Шахтером".

Трансферная стоимость Исмаили составляет 15 миллионов евро. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Отметим, что главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека подтвердил, что забрал бы в свою команду нескольких игроков "Шахтера".

Впрочем, Фонсека не стал уточнять, кого именно он хочет видеть в "Роме".

Также нужно понимать, что итальянские клубы вряд ли смогут себе позволить покупать дорогих игроков из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина уже оценил убытки итальянского футбола от пандемии в 100-800 миллионов евро.

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