Итальянский клуб оштрафовал футболистов-мятежников на безумные суммы

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Лоренцо Инсинье / twitter.com/sscnapoli

Итальянский "Наполи" попал в череду скандалов. Больше всего же пострадали футболисты.

Этот сезон "Наполи" проводит не слишком удачно. Команда провалила старт чемпионата Италии, и сейчас занимает лишь седьмое место. Команда не может выиграть шесть матчей подряд.

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Еще после поражения от "Ромы" 2 ноября президент клуба Аурелио Де Лаурентиса решил на неделю закрыть футболистов на базе. Однако уже 5 ноября после матча против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов футболисты после игры разъехались по домам. При этом обыграть австрийскую команду "Наполи" не сумел – 1:1.

За такое непослушание руководство клуба решило оштрафовать игроков. Но сделало это, посоветовавшись с юридической компанией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Больше всего пострадает капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье. Он заплатит 350 тысяч евро. Это 50% от его месячной зарплаты в клубе. Половину заплатит и полузащитник Аллан. Однако у него это будет лишь 200 тысяч евро. Относительно остальных игроков клуба, которые устроили бунт, их оштрафовали на 25% от месячной зарплаты.

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Теги: Спорт Футбол Наполи
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