Итальянский клуб уволил тренера, который назвал 16-летнюю активистку Грету Тунберг проституткой

Клуб итальянской Серии D "Гроссето" уволил тренера молодежной команды Томмазо Касалини. Причиной стали оскорбительные высказывания тренера об эко-активистке Грете Тунберг.

После выступления Греты Тунберг на климатическом саммите ООН, Касалини на своей странице написал "Она – шлюха! Она уже в нужном возрасте, чтобы работать". При том, что девушке всего 16 лет. Да и вообще такие высказывания не стоит использовать в публичной сфере.

Читайте также: Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта юная эко-активистка

Позже Касалини извинился за свои слова. Однако руководство "Гроссето" уволило тренера с формулировкой, что его поведение не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные. Об этом говорится в сообщении на странице клуба.