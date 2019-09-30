Итальянский клуб уволил тренера, который назвал 16-летнюю активистку Грету Тунберг проституткой

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Итальянский клуб уволил тренера, который назвал 16-летнюю активистку Грету Тунберг проституткой

Клуб итальянской Серии D "Гроссето" уволил тренера молодежной команды Томмазо Касалини. Причиной стали оскорбительные высказывания тренера об эко-активистке Грете Тунберг.

После выступления Греты Тунберг на климатическом саммите ООН, Касалини на своей странице написал "Она – шлюха! Она уже в нужном возрасте, чтобы работать". При том, что девушке всего 16 лет. Да и вообще такие высказывания не стоит использовать в публичной сфере.

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Позже Касалини извинился за свои слова. Однако руководство "Гроссето" уволило тренера с формулировкой, что его поведение не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные. Об этом говорится в сообщении на странице клуба.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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