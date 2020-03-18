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Итальянский любитель превзошел своим голом звездного Ибрагимовича – видео

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На популярной странице в инстаграме "433", специализирующейся на публикациях коротких роликов на футбольную тематику, набирает популярность видео с невероятным голом игрока итальянской любительской команды.

Ролик только за первую половину дня набрал более 1,7 миллиона просмотров.

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Оригинальный гол смотрите видео:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GO-LA-ZO @sbordoneleague

Допис, поширений 433 (@433)

Игрок на фланге получил мяч, обработав его грудью, сделал подачу в штрафную соперника, где уже был его партнер по команде. Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьет в дальний нижний угол ворот вратаря, не оставляя голкиперу никаких шансов.

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович тоже любит забивать голы в таком стиле. Но этот парень своим голом превзошел звездного футболиста.

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Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника.

У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste
Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника.

У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste
 
Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника.

У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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