Итальянский любитель превзошел своим голом звездного Ибрагимовича – видео

На популярной странице в инстаграме "433", специализирующейся на публикациях коротких роликов на футбольную тематику, набирает популярность видео с невероятным голом игрока итальянской любительской команды.

Ролик только за первую половину дня набрал более 1,7 миллиона просмотров.

Стоит увидеть Футболист "Монако" Фабрегас купил Range Rover одноклубнику, которому проиграл пари: смешное видео

Оригинальный гол смотрите видео:

Игрок на фланге получил мяч, обработав его грудью, сделал подачу в штрафную соперника, где уже был его партнер по команде. Находясь спиной к мячу, игрок выставляет пятку и точно бьет в дальний нижний угол ворот вратаря, не оставляя голкиперу никаких шансов.

Известный шведский нападающий Златан Ибрагимович тоже любит забивать голы в таком стиле. Но этот парень своим голом превзошел звездного футболиста.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника. У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste

Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника. У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste

Голами в такому ж стилі відомий нападник «Мілана» Златан Ібрагімович. Раніше він неодноразово використовував акробатичні прийоми, щоб вразити ворота суперника. У популярному інстаграм-акаунті «433», що спеціалізується на публікації коротких роликів на футбольну тематику, відео за півдня набрало більше ніж 1,7 млн ​​переглядів. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3998363-video-s-golom-shedevrom-ljubitelja-v-stile-ibragimovicha-nabralo-bolee-1-mln-prosmotrov.html?utm_source=copypaste