Итальянский теннисист установил историческое достижение на турнире в Монте-Карло: видео

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Фабио Фоньини
Фабио Фоньини / twitter.com/usopen

Итальянский теннисист Фабио Фоньини выиграл у серба Душана Лайовича в финале турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло.

Представитель Италии переиграл своего соперника по сумме двух сетов – 6:3, 6:4.

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Матч продолжался один час и 36 минут. Фоньини не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из пяти. На счету Лайовича один эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале Лайович обыграл представителя России Даниила Медведева, Фоньини одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем. В трех предыдущих сезонах "Мастерс" в Монте-Карло выигрывал Надаль.

Фоньини стал первым итальянцем, который сыграл в финале соревнований впервые с 1977 года. Тогда Коррадо Бараззутти проиграл легендарному Бьорну Боргу. Последний раз итальянец выиграл турнир в Монте-Карло еще в 1968 году. Победу на турнире получил Никола Пиетрангели.

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Теги: Спорт Теннис
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