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Итальянский топ-клуб нацелился на двух юных игроков "Динамо", но есть конкуренты

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Виталий Миколенко / ФК "Динамо"

Итальянский "Наполи" следит за двумя юными украинцами из киевского "Динамо" – Виталием Миколенко и Денисом Поповым.

Портал areanapoli.it сообщил, что Миколенко привлек внимание не только скаутов неаполитанского клуба, но и французского "Марселя" и английского "Вест Хэма".

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Отмечается, что сумма трансфера Виталия может составить 15 миллионов евро.

В свою очередь, интерес к Денису Попову итальянцы объясняют тем, что центрбек хорошо проявил себя в составе сборной Украины на чемпионате мира U-20. Он хорошо играет головой в воздухе и неплохо показывает себя при персональной опеке.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Трансферы Наполи Динамо
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