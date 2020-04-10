Итальянский топ-клуб нацелился на двух юных игроков "Динамо", но есть конкуренты
Итальянский "Наполи" следит за двумя юными украинцами из киевского "Динамо" – Виталием Миколенко и Денисом Поповым.
Портал areanapoli.it сообщил, что Миколенко привлек внимание не только скаутов неаполитанского клуба, но и французского "Марселя" и английского "Вест Хэма".
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Отмечается, что сумма трансфера Виталия может составить 15 миллионов евро.
В свою очередь, интерес к Денису Попову итальянцы объясняют тем, что центрбек хорошо проявил себя в составе сборной Украины на чемпионате мира U-20. Он хорошо играет головой в воздухе и неплохо показывает себя при персональной опеке.
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